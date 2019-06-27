بعد 3 أيام من إعلان اعتزاله.. النشوان يتراجع عن قراره ويكشف مبرراته

بعد أيام من إعلان الإعلامي عمر النشوان اعتزاله، خرج مرة أخرى ليكشف تراجعه عن قراره حتى يغلق الباب أمام ما وصفه بـ“الإعلام المعادي للسعودية“ الذي ”سيّس“ قراره.

وقال النشوان في سلسلة تغريدات على ”تويتر“: ”أتراجع عن قرار اعتزالي لعدة أسباب سأتلوها عليكم تباعًا، ساءني جدًّا كيف استغل الإعلام المعادي لبلادي الخبر وسيسه على نحو ما تشتهي أهواؤهم“.

وأضاف: ”لم ولن أكون في يومٍ ما خنجرًا مسمومًا في خاصرة بلادي حتى وإن كان على حساب نفسي“.

وتابع: ”السبب الآخر هو أنتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم، وليس غريبًا على أبناء وبنات شعبنا الالتحام وقت الشدائد، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت، ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم والتحامكم ونصركم للمظلوم“.

وأردف: ”أنا معكم بس أبشروا وبتلقوني أول الصفوف، ثابتون وباقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم’’.

وقدم الإعلامي اعتذاره قائلًا: ”أعتذر إذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم، وأعتذر حتى لمن ظلمني فالشكوى لغير الله مذلة“.