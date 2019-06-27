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زار نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، الطفلة المتعافية من السرطان رواند الرويلي في منزل والدها بسكاكا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي: “نحمد الله أن منَّ على الطفلة رواند بالشفاء، بفضل الله ثم بفضل رعاية واهتمام حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لمرضى السرطان من خلال المراكز المتخصصة”.
من جانبه، أعرب والد الطفلة عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف، على هذه الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نائب أمير الجوف يزور الطفلة رواند المتعافية من السرطان في منزلها بسكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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