أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية المتعلّقة بالنقل الجوي في المملكة، بالتعاون مع منصة «مراس».
وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ هذه الخطوة تُقلِّص إصدار الرخص من 60 يومًا إلى 15 يومًا، وذلك استمرارًا لجهود «الطيران المدني» في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية.
وتشمل المرحلة الأولى ست تراخيص، تتمثَّل في ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة، وترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين غير المجدولة، والنقل الجوي للبضائع للمواعيد المحددة وغير المحددة، وأنشطة التصوير الجوي، والتأجير التشغيلي للطائرات، والمشغلين للطيران لأغراض غير تجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الطيران المدني» تطلق 6 تراخيص اقتصادية.. وتوضح فائدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.