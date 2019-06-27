«الطيران المدني» تطلق 6 تراخيص اقتصادية.. وتوضح فائدتها

أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية المتعلّقة بالنقل الجوي في المملكة، بالتعاون مع منصة «مراس».

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ هذه الخطوة تُقلِّص إصدار الرخص من 60 يومًا إلى 15 يومًا، وذلك استمرارًا لجهود «الطيران المدني» في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية.

وتشمل المرحلة الأولى ست تراخيص، تتمثَّل في ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة، وترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين غير المجدولة، والنقل الجوي للبضائع للمواعيد المحددة وغير المحددة، وأنشطة التصوير الجوي، والتأجير التشغيلي للطائرات، والمشغلين للطيران لأغراض غير تجارية.