«هدف»: 6 شروط للالتحاق بأكاديمية القيادة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، ستة شروط للالتحاق بأكاديمية «هدف» للقيادة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ الشروط تتمثّل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

وبإمكان الراغبين الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها من خلال زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة للأكاديمية .

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وتهدف أكاديمية هدف للقيادة، بحسب البيان، إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة؛ دعمًا للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا، حيث تتجسَّد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ونحو مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية يقدم للمرشح تدريبًا مباشرًا لمدة خمسة أيام وتوزيع المشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمَّن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.