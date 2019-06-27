الوزير «آل الشيخ» يُحدِّد «مخاطر المخدرات» موضوعًا لخطبة الجمعة

حدَّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، بأن تكون خطبة غدٍ الجمعة عن خطر المخدرات وضررها على المجتمع، وذكر بيانٌ للوزارة، أنَّ وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجَّه خطباء الجوامع في مناطق المملكة بالحديث عن خطر المخدرات والمسكرات وضررها على الفرد والمجتمع، في خطبة الجمعة المقبلة.

وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، ممثلاً بإدارة المساجد بمحافظة النبهانية، قد شارك أمس الأربعاء، في الحملة التوعوية الوطنية عن أضرار المخدرات بعنوان «آفة خطيرة تنهي الأفراد وتنهك الاقتصاد وتهدد الأمن»، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام؛ تفعيلًا للشراكة بينها وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.