حملات توعوية للحجاج بطريق الرياض-مكة السريع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تفعيل الحملات التوعوية للحجاج عابري طريق الرياض-مكة السريع؛ وذلك استعدادًا لموسم الحج لهذا العام١٤٤٠هـ؛ وذلك بين المستشفى وأمن الطرق بمحافظة المزاحمية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض اطلعت عليه «عاجل»، أنه سيتم العمل على تقديم النصائح والإرشادات التوعوية للحجاج عن الإسعافات الأولية، وكيفية الوقاية من ضربات الشمس، والتعامل مع المصابين بالأمراض المزمنة، وطرق الوقاية عامةً عن الأمراض المعدية، وتوزيع المنشورات الخاصة بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي.

من جانبه، ثمن مدير مستشفى المزاحمية العام الدكتور سعود النداح جهود مدير إدارة أمن الطرق المقدم فارس الفصام، وتفعيل أوجه التعاون في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة.