«بيان أمني»: آثار اشتباك ودماء بجوار سيارة الضحية «العتيبي».. وضبط قاتله

كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، ملابسات إلقاء القبض على قاتل المواطن توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي، في أحد المواقع القريبة من مهد الذهب.

وقال إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن تغيب مواطن في العقد الثاني من العمر منذ يوم الخميس الموافق 17/10/1440هـ بمحافظة الطائف، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على مركبته وبجوارها آثار اشتباك ودماء.

وتم إلقاء القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر بعد توافر الأدلة على علاقته بتغيب المواطن المفقود؛ حيث أقر بقتله خنقًا لخلافات شخصية بينهما، وإلقاء جثته في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

وبالانتقال إلى الموقع وتمشيطه تم العثور على جثة المجني عليه، وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وسط تأكيدات من شرطة منطقة مكة المكرمة بحرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، والتعامل بكل قوة وحزم مع تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.

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وتمَّ العثور، أمس الأربعاء، على جثة مفقود الحوية توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي، في أحد المواقع القريبة من مهد الذهب. جاء ذلك بعد جهود كبيرة قامت بها الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ التطوعية، وعدد من ذوي المفقود وأهالي محافظة مهد الذهب.

وكان الشاب توفيق العتيبي (١٩ عامًا) قد خرج من منزله بالحوية شمال الطائف ولم يعد فجر الخميس الماضي مستقلًّا مركبته.