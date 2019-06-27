السعودية اليوم / منفذ الرقعي الجديد طاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يومياً



حفر الباطن 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أكد رئيس مركز الرقعي خالد بن عبدالله الخربوش، أن افتتاح منفذ الرقعي الجديد الذي يربط المملكة مع دولة الكويت الشقيقة يواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يومياً، ويعزز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال توفير كافة الخدمات لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

وثمن الخربوش، تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية للمنفذ الجديد بحضور سمو نائبه وسمو محافظ حفر الباطن للمنفذ والوقوف ميدانياً على المشروع ومتابعة سير العمل فيه حتى الانتهاء منه في ظل الدعم المتواصل لقطاعات التنمية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مشيراً إلى أن مركز الرقعي يقدم كافة التسهيلات والخدمات للقادمين والمغادرين بالتعاون مع إدارات الجمرك ،والجوازات، ومكافحة المخدرات، والغرفة التجارية، والشرطة، والدفاع المدني وغيرها من القطاعات الأخرى في المنفذ.

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13:02ت م

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