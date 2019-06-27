السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية



الطائف 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أغلقت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 4 محال مخالفة لعدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة الأنشطة، وجاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها الإدارة على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ والبوفيهات والمغاسل والمخابز في نطاق شرق وغرب الطائف.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم الوقوف على أكثر من 195 محلاً، تم ضبط مخالفات مختلفة تتعلق بسوء الحفظ والتخزين، وسوء النظافة وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومخالفة تراخيص الأنشطة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وانتهاء التراخيص، وبلغت المحال المخالفة 62 محلاً، تم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم وإعطائهم مهل محددة لتصحيح المخالفات، وفي حال عدم تصحيح المخالفات يتم إغلاق المحل لحين معالجة الملاحظات، وصادر مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة أكثر من 15 كجم و 19 لتراً من المواد مجهولة المصدر أو أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبينت الوكالة أن الإدارات الإشرافية كثفت برنامجها الرقابي خلال الموسم السياحي، للتأكد من جودة وسلامة المعروضات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حيث تمت توعية العاملين بالأنشطة المتعلقة بالغذاء بضرورة تطبيق الاشتراطات البلدية في منافذ البيع وأماكن التحضير.

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12:55ت م

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