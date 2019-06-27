السعودية اليوم / شرح عمدة الأحكام درس علمي بدعوي تبوك



تبوك 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني بتبوك بعد غدٍ، درساً علمياً بعنوان " شرح عمدة الأحكام"، يقدمه القاضي بالمحكمة العامة بتبوك سليمان بن عبيدالله الرضمة, وذلك بعد صلاة العشاء بمسجد الإحسان بحي المروج بتبوك.

ويأتي هذا الدرس الذي يقام يومي السبت والأحد، ضمن برامج ومناشط دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.

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12:52ت م

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