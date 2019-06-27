السعودية اليوم / مكتب تعاوني شرق حائل يقدم دورة علمية الأحد المقبل



حائل 24 شوال 1440هـ الموافق 27يونيو 2019م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق حائل، بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل يوم الأحد القادم الدورة العلمية الخامسة بعنوان " شرح كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي كتاب البيع باب بيع الأصول والثمار بطريقة فك عبارات الكتاب وإيضاح المذهب " .

وأوضح المكتب أن الدورة التي تقام على مدى خمس أيام يقدمها عضو مركز الدعوة والإرشاد حمد بن عبدالله الحمد، من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء بمسجد الهريش بحي الجامعين.

وتأتي الدورة ضمن مناشط المكتب التوجيهية لشهر شوال.

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12:49ت م

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