السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يلتقي أهالي وأعيان حفر الباطن



حفر الباطن 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، مساء أمس بمقر محافظة حفر الباطن أهالي وأعيان المحافظة، وذلك خلال زيارة سموه للمحافظة لتدشين عدد من المشروعات التنموية فيها.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لجميع مناطق المملكة من اهتمام، لتشملها العملية التنموية وفق احتياج كل منطقة، وحزمة المشروعات التي تدشن اليوم قطرة في بحر المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة في كل أنحائها.

وقال سموه " أنا متفائل بالله ثم بكم في أن تكونوا يداً فاعلة في تطوير وتنمية محافظتكم، وسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن معكم -بإذن الله- يدعم ويوجه وسيرفع باحتياجاتكم، ونحن -بإذن الله- سنعمل على أن تكون واقعاً تشهدونه، ومرحلةً تعيشونها، والآمال تبدأ بفكرة تدرس ويخطط لها لتنفذ فتنفع جيل اليوم وأجيال المستقبل"، مضيفاً سموه أن المحافظة واعدة بما فيها من موارد بشرية، ومزايا طبيعية، ومستقبلها بمشيئة الله مشرق، في ظلٍ ما تحظى به من دعمٍ ومتابعة.

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12:48ت م

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