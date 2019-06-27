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تدشين أولى الرحلات من حفر الباطن إلى الدمام عبر طيران ناس

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2019-06-27

تدشين أولى الرحلات من حفر الباطن إلى الدمام عبر طيران ناس

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفرالباطن

دشن ⁧أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، مساء أمس الأربعاء انطلاق أولى رحلات مسار ⁧‫حفر الباطن⁩ – ⁧‫الدمام⁩ على ⁧‫طيران ناس من ⁧‫مطار حفر الباطن⁩.

وأشاد أمير الشرقية بمبادرة الناقل الوطني ⁧‫طيران ناس وإسهامها في تحقيق رغبة أهالي ⁧‫حفر الباطن⁩‫.‫

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يذكر أن الرحلات سوف تنطلق ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 15 يوليو بواقع 3 رحلات أسبوعيًا مباشرة بين مطار الملك فهد الدولي ومطار القيصومة.

 

 





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