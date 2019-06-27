الان تتابع “المواصفات والمقاييس” تلزم الموردين والتجار بتسجيل عدة منتجات في منصة سابر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التجار والموردين بتسجيل عدد كبير من المنتجات في منصة سابر الإلكترونية، وذلك كشرط أساسي لدخولها السوق السعودي والسماح بتداولها، وذلك استمرارًا لخطتها الاستراتيجية في رفع مستوى سلامة المنتجات بالسوق وتيسير عمليات الاستيراد.
وكشفت الهيئة، أن تلك المنتجات تشمل كافة المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت، والمنتجات الخاضعة للائحة الفنية لمواد البناء “قطاع المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني”، واللائحة الفنية لمواد البناء “مواد العزل ومواد تكسية البناء”، واللائحة الفنية لمواد البناء “الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة”، واللائحة الفنية لمواد البناء “الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة”، وذلك إضافةً إلى اللوائح التي تم الإلزام عليها مسبقًا.
وأوضحت هيئة المواصفات، أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل فحص المنتجات واصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة. إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما أدى إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة لها.
وتأتي منصة سابر الإلكترونية التي طورتها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية امتداداً لاستراتيجية الهيئة في أتمتة أعمالها وتطويرها لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري.
كانت هذه تفاصيل خبر “المواصفات والمقاييس” تلزم الموردين والتجار بتسجيل عدة منتجات في منصة سابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.