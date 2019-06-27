الان تتابع وصول ولي العهد إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

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