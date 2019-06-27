الاستفسار عن المخالفات المرورية للمواطن والمقيم عبر بوابة أبشر المرور السعودي

توفر بوابة أبشر المرور السعودي العديد من الخدمات، من بينها خدمة الاستفسار عن المخالفات المرورية، وهي واحدة ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها بوابة أبشر وزارة الداخلية، وتعتبر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور تهم كل من العامل الوافد أو المواطن السعودي بشكل عام، ويمكن من خلالها معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المسجلة عليه أو على أي من أفراد أسرته أو تابعيه من خلال تسجيل دخول أبشر وزارة الداخلية، عبر استخدام رقم الهوية بالنسبة للمواطن، ورقم الإقامة بالنسبة للمقيم في المملكة.

بجانب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية يوفر موقع أبشر الكثير من الخدمات الأخرى، التي تهم كل من المقيم والمواطن، والتي يمكن الاستفادة منها بعد فتح حساب أبشر، من خلال رابط التسجيل في نظام أبشر، ومن خلاله يتمكن المستفيدين من البوابة الإلكترونية الاستفادة بخدمات إلكترونية يصل عددها إلى 160 خدمة إلكترونية، بما فيها خدمة أبشر المرور المخالفات.

أبشر تسجيل دخول

بالإضافة إلى خدمة استعلام مخالفات مرور، يوفر نظام أبشر خدمات أخرى للمقيمين أو العمالة الوافدة في المملكة، من بينها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، التي تمكن العامل الوافد من معرفة موعد انتهاء الإقامة الخاصة به، وذلك من خلال رابط استعلام عن انتهاء إقامة، وتمكن العامل الوافد كما سبق وتم الإشارة إلى معرفة موعد تجديد الإقامة الخاصة به حتى لا تقر عليه العقوبات التي أوضحتها المديرية العامة للجوازات، بالإضافة إلى خدمات الإدارة العامة للمرور المختلفة، من بينها تجديد رخصة القيادة، تفويض على مركبة، وغيرها من الخدمات.

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الاستعلام عن مخالفات المرور

من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية يمكن لكافة المقيمين في المملكة أو العمالة الوافدة، أو حتى المواطنين في المملكة من معرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور، وكانت الجريدة الرسمية نشرت من قبل أنه من ضمن المخالفات المرورية التي يتعرض لها الكثير من المواطنين أو الوافدين هي عدم استخدام المقاعد المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى رمي المخلفات خارج السيارة، وترك الأطفال دون سن العاشرة بمفردهم دون شخص بالغ، وتتراوح هذه المخالفات ما بين 300 إلى 500 ريال، بالإضافة إلى تعمد التباطؤ في السرعات.

الاستفسار عن المخالفات المرورية

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من مخالفات المرور التي يمكن رصدها على الطرق في المملكة، والتي يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بها من خلال بوابة أبشر المرور السعودي على رابط الاستفسار عن المخالفات المرورية، ومن أبرز المخالفات التي قع فيها الكثير هي عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء توقف المركبة في نهر الطريق، قيادة المركبات برخصة قيادة منتهية الصلاحية، استعمال الفرامل بشكل مفاجئ، وغيرها من المخالفات.

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