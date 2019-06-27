شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر جمهورية كوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (سيئول) غادر بحفظ الله ورعايته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير غادر بحفظ الله ورعايته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم جمهورية كوريا عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا. وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو. كما كان في وداع سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.



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