شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تطلق 6 تراخيص لخدمات النقل الجوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أطلقت هيئة الطيران المدني المرحلة الأولى من خدمات «التراخيص الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي في المملكة» بالتعاون مع منصة «مراس» والتي تشمل 6 تراخيص«ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة، ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين غير المجدولة، النقل الجوي للبضائع للمواعيد المحددة وغير المحددة، أنشطة التصوير الجوي، التأجير التشغيلي للطائرات، المشغلين للطيران لأغراض غير تجارية».

يذكر أن «الطيران المدني» قلصت مدة إصدار الرخص من 60 يوماً إلى 15 يوماً.