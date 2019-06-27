ولي العهد يبعث برقية لرئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية للرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا، إثر مغادرة سول اليوم فيما يلي نصها:

الرئيس مون جاي إن

رئيس جمهورية كوريا

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تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم.

متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.