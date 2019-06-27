ولي العهد يغادر جمهورية كوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا عقب زيارة لها، استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو.

كما كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.