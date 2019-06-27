أمير المنطقة الشرقية يطلق مشاريع تنموية بـ 4 مليارات ريال بحفرالباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حفرالباطن

أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مشاريع تنموية بقيمة 4 مليارات ريال بمحافظة حفرالباطن، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمقر المحافظة.

وفور وصوله مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بآيات من القران الكريم، ثم ألقى الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن كلمة رحب فيها بأمير المنطقة الشرقية ونائبه، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية لمحافظة حفر الباطن المزمع إطلاقها أو وضع حجر الأساس لها هذا العام تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال، شملت تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول واستكمال زفلتة الطرق وإنشاء الحدائق العامة لزيادة الرقعة الخضراء وتنفيذ البنية التحتية لمباني الكليات الجامعية وخدماتها، وتعزيز الشبكة الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي. وافتتح بعض مرافق الشؤون الصحية والمدارس التعليمية والمباني الحكومية وافتتح منفذ الرقعي الجديد وعددا من مشاريع القطاع الخاص.

وأضاف الأمير منصور بن محمد أن طموحات مسؤولي وأهالي محافظة حفرالباطن لا حدود لها كيف لا ونحن نستمدها من دعم القيادة الرشيدة وبمتابعة وحرص أمير المنطقة الشرقية، ومتابعته للمتطلبات الرئيسة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سنكون على موعد لإطلاق مشاريع نوعية - بإذن الله - في المستقبل القريب، المتمثلة في مشروع الطريق الدائري لوزارة النقل، ومشروع تطوير مطار حفرالباطن بالقيصومة ليصبح مطارا إقليميا، ووصولًا إلى استكمال مشاريع شركة المياه الوطنية من شبكات وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المدينة الصناعية، مشيرا إلى أن العمل يجري على دراسة مشروعي تطوير المنطقة المركزية ووادي فليج من قبل الأمانة، وبالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومشروع المدينة الطبية، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي في المحافظة في جلب مشاريع الخدمات اللوجستية واعتمادها موقعا لوجستيا على خارطة هذا الوطن، بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النقل ليتحقق الأمر، مستندين على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصكم ودعم الوزراء.

عقب ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها عوض بن صالح السرور، رحب فيها بأمير المنطقة الشرقية ونائبه اللذين يقفان على متابعة مشاريع المحافظة لتأخذ نصيبها التنموي من التنمية المستدامة في المملكة، مشيدا بمتابعة واهتمام محافظ حفرالباطن وتعزيز كل مبادرة تطويرية وترجمة توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لإسعاد المواطن والمقيم ورعاية مصالحهم، وربط الحراك التنموي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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بعدها استمع الحضور لقصيدة للشاعر خزام السهلي بهذه المناسبة، ثم ألقى وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير ماجد بن صالح المرزم كلمة أكد فيها أن "مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يؤكد الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للجمارك وجميع القطاعات في المنفذ من القيادة الرشيدة للوصول إلى إيجاد منافذ برية تليق بسمعة ومكانة المملكة"، مشيرا إلى أنها تعزز من اقتصاديات المملكة وتدعم رؤية 2030 لتصبح منصة لوجستية عالمية، وأن متابعة إنجاز المشروع الكبير لمنفذ الرقعي الجديد ستواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين وستمثل داعما مهما لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المملكة ودولة الكويت الشقيقة، من خلال توفير السبل كافة لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

تلا ذلك مشاهدة عرض مرئي عن مشاريع محافظة حفرالباطن، وعرض آخر عن نظام إدارة الجودة إيزو 9001 ـ 2015.

ثم سلم أمير المنطقة الشرقية شهادة إيزو لمحافظ حفرالباطن كأول محافظة تحصل على تلك الشهادة بالمملكة.

كما رعى الأمير سعود بن نايف توقيع اتفاقيات ومذاكرات تفاهم لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

والتقى أمير المنطقة الشرقية بأهالي ومشايخ المحافظة الذين قدموا للسلام عليه.

وفي نهاية الحفل قدمت لأمير المنطقة الشرقية ونائبه هديتان تذكاريتان بهذه المناسبة، ثم تناول الأمير والحضور العشاء المعد بهذه المناسبة.