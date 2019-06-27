الأمير سعود بن نايف يطلق مبادرة "إيفاء" للمسؤولية الاجتماعية بحفرالباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حفرالباطن

أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية اليوم، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، مبادرة المسؤولية الاجتماعية "إيفاء"، على هامش إطلاق المشاريع التنموية بالمحافظة.

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وتأتي مبادرة "إيفاء" التي تقوم على تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وحوكمتها وتنظيم وتنمية المبادرات والمنتديات عبر صناعة الفرص والخيارات في مختلف المجالات، لتقدمها لجميع شرائح المجتمع.

وتناولت الأهداف الرئيسة للمبادرة تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الجهات والأفراد، وحوكمة المبادرات وتنظيم آلية تنفيذها، وتوفير تمويل لمنتجات إيفاء المختلفة، وبناء شراكات وتعاون مع مختلف الجهات، وأن تتسم منتجاتها المجتمعية بالأثر والالتزام.

وتسعى مبادرة "إيفاء" لصناعة روزنامة للمبادرات في المجالات (الوطنية والدينية والصحية والمشاركة المجتمعية والتراث والآثار والمعرفية والبحثية والاقتصادية والتعليم والتدريب والإعلامية).