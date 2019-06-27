الأمير سعود بن نايف يلتقي رئيس وأعضاء إدارة نادي الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حفرالباطن

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية اليوم، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء المجلس، بمناسبة تزكية المجلس من الجمعية العمومية للنادي أخيرا، وذلك بمقر المحافظة.

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي، تجسد ذلك في استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص، مؤكدا خادم الحرمين الشريفين أن عليهم آمالا معقودة لتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيدا بمؤازرة أهالي حفرالباطن لناديهم، لافتا النظر إلى أن عودة النادي للأضواء ليس مستحيلا متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي، مشيدا باهتمام محافظ حفرالباطن الذي لن يدخر جهدا في دعم النادي، متمنيا للنادي ومحبيه مزيدا من النجاحات.