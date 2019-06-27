الأمير سعود بن نايف يفتتح وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى حفرالباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية اليوم، مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى حفرالباطن المركزي بتكلفة إجمالية بلغت 13,208,362 ريالًا، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن.

وبعد الافتتاح باشر الطاقم الطبي إجراء 3 عمليات بالوحدة لعلاج انسداد شرايين القلب بواسطة القسطرة القلبية، وهي الأولى من نوعها في محافظة حفرالباطن، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

ويمثل المشروع نقلة مهمة في الخدمات الصحية في المحافظة كونه الأول من نوعه، حيث تم الانتهاء من العمل على جاهزيته بكادر طبي مؤهل، والوحدة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية بعد أن تم تركيب جهاز القسطرة والجراحة الذي يعد من أحدث أربعة أجهزة على مستوى المملكة، وذلك لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية لأمراض شرايين القلب.

ويسهم المشروع في سرعة تشخيص ومعالجة الحالات المرضية، ويرفع المعاناة عن المرضى ومرافقيهم من التنقلات لمسافات طويلة، إذ بلغ عدد الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات المرجعية في المدن الرئيسة التي تبعد عن حفرالباطن 500 كلم خلال 1439هـ 854 حالة، كما أنه سيخفف الضغط على المستشفيات المرجعية التي ستعمل على علاج الحالات الأخرى.

كما أطلق أمير المنطقة الشرقية النظام الالكتروني الخاص بالهيئة الطبية (عنايتي)، والذي يمثل نقلة نوعية ومهمة في الخدمة المقدمة لمراجعي الهيئة بصحة حفرالباطن، والذي يسهل التواصل الالكتروني بين جميع أعضاء اللجنة الطبية والمرضى، وسيُصدر البرنامج قرارات العلاج وتجديدها وأوامر الإركاب والتذاكر الكترونيا، بالإضافة إلى طلبات صرف النفقات ومتابعة جميع الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما سيرسل النظام رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء تم من خلال النظام، لسهولة متابعة الطلب اختصارا للوقت وتحقيقا لإنجاز المعاملات في وقت وجيز.

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عقب ذلك افتتح الأمير سعود مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية الذي يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الخدمات الصحية في حفرالباطن، بتكلفة إجمالية بلغت 2,500,000 ريال، حيث دُعم المركز بأحدث الأجهزة المخبرية وآخر ما توصل إليه الطب الحديث، سيتم من خلاله الحد من إرسال العينات خارج المحافظة، وسيسهم في إعطاء نتائج مخبرية دقيقة الكترونيا، ومربوطة بالجهات الحكومية المعنية، خاصة فيما يتعلق بالمتقدمين على الوظائف.

ثم زار الأمير سعود بن نايف عددا من المرضى، مقدما باقات من الورود، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وشملت المشاريع افتتاح مشروع السكن بمستشفى حفرالباطن المركزي بتكلفة بلغت 63,861,362 ريالا لخدمة 720 نزيلا من منسوبي الصحة بالمحافظة، بعد أن اكتملت جاهزيتها، وتوقيع مذكرة تفاهم بين صحة حفرالباطن مع مجمع المكان مول التجاري، تخصص من خلالها مرفقا صحيا يشمل عددا من العيادات العامة بمساحة تبلغ 174 مترا وتقدم خدماتها الصحية والتوعوية للمتسوقين.

من جانبه أوضح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، أن المشاريع ستسهم في تطوير الخدمات الصحية في المحافظة التي تشكل نقله نوعية في الخدمة المقدمة للمواطن في المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، لا سيما وحدة جراحة وقسطرة القلب والحد من سفر المواطنين من أبناء المحافظة وتكبدهم عناء السفر طلبا للعلاج.

ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مقدما شكره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه ومحافظ حفرالباطن، على حرصهم ومتابعتهم الدائمة لتطوير جميع الخدمات الصحية في المحافظة المرتبطة ببرامج رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الصحة في حفرالباطن تضم 7 مستشفيات بمجموع 1000 سرير و4 مراكز تخصصية، و44 مركزا صحيا، تقدم خدماتها على الوجه الأكمل سعيا إلى رضى المستفيدين.

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