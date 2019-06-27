السعودية | وصول ولي العهد السعودي إلى أوساكا للمشاركة في أعمال قمة العشرين

شكرا لقرائتكم وصول ولي العهد السعودي إلى أوساكا للمشاركة في أعمال قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أوساكا على رأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو الحالي.

وكان ولي العهد السعودي قد غادر، الخميس، جمهورية كوريا عقب زيارة شهدت تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 55 عاماً بين البلدين.

Advertisements

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية للرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا إثر مغادرته سيئول اليوم فيما يلي نصها:

"فخامة الرئيس مون جاي إن

رئيس جمهورية كوريا

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري".