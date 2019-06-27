السعودية | مركز الملك سلمان يوزع 3000 سلة غذائية في الحديدة

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع 3000 سلة غذائية في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بتوزيع 3000 سلة غذائية للنازحين والمتضررين اليمنيين في محافظة الحديدة، بعد سلسلة انتهاكات مارستها الميليشيات الحوثية بحقهم.

وأفاد مراسل العربية، أن السلال الغذائية وزعت في قرية حلة -التعفاف بمديرية التحيتا في نفس المحافظة، وكذلك في 4 مخيمات بمديرية الخوخة، والتحيتا المدينة.

إلى جانب انتهاكات الميليشيات، شهدت المحافظة موجة غبار شديدة وارتفاعا في درجة الحرارة الأسبوع الماضي، وانتشار بعض الأوبئة والأمراض التي لحقت بالنازحين، الأمر الذي دفع بمركز الملك سلمان بذل المزيد من الجهد، و تقديمه أعمالاً إغاثية وطبية إضافية.