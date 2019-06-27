- 1/2
- 2/2
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قِبَل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-27
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قِبَل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:56 AM
امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي والمخزون الاستراتيجي
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- نوفمبر 2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قِبَل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
، "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.