بالصور: الجمارك السعودية تعلن عن مزاد ضخم في ميناء جدة يضم 136 حاوية و50 سيارة

أعلنت “الجمارك السعودية”، عن مزاد علني ضخم في جمرك ميناء جدة الإسلامي لبيع بضائع متنوعة وسيارات، يوم الأحد المقبل 1440/10/27 هـ، الموافق 2019/6/30 مـ.

وأوضحت الجمارك، أن شروط المزاد، هي: “إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة نقدًا أو بشيك مصدق، لشركة سعود القحطاني للمزادات العلنية”.

وأضافت: أن الشروط تتضمن “دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، وبيع برسم (الوارد – الصادر- التشليح)”.

وشددت عل وجوب إخراج “المشتري البضاعة المباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد 20 يومًا للبضائع برسم الصادر من تاريخ البيع، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمَّ عرضها للبيع مرة أخرى”.

وختمت “الجمارك” شروطها بالتأكيد على أن “الهيئة أو منظم المزاد لا يتحملان أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي يقوم ببيعها”.

ويشتمل المزاد على “عدد 136 حاوية تحتوي بضائع متنوعة، وحوالي 50 سيارة متنوعة، وطلبيات وكراتين وأغراض متنوعة”.

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