تشييع جثمان مضيف الخطوط السعودية “عسيري” بعد وصوله من تونس

شيّعت جموعٌ غفيرةٌ أمس (الأربعاء)، جثمان المضيف الجوي بالخطوط السعودية إبراهيم عسيري الذي توفي؛ إثر تعرّضه لإصابة بالغة في دولة تونس. وأديت الصلاة على المتوفى بجامع الملك فهد بالضرس، قبل أن يتم دفنه في مقبرة حي النزهة بمحافظة محايل عسير. يُشار إلى أن جثمان العسيري الذي تعرّض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس وصل أمس الأول الثلاثاء إلى جدة، لينقل بعدها إلى مطار أبها ومن ثم إلى محافظة محايل عسير.

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