انهيار «واجهة مبنى» يدفع مدني القريات إلى إخلائه من ساكنيه

أخلت فرق الدفاع المدني بالقريات في منطقة الجوف، عقارًا من ساكنيه، عقب انهيار واجهته دون وقوع إصابات.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان، أن مدني القريات باشر بلاغًا عن انهيار واجهة مبنى سكني مكون من دورين، مضيفًا أنه تم إجلاء ساكني المبنى دون وقوع أي إصابات بينهم.

وكانت فرق الدفاع المدني ببحرة في منطقة مكة المكرمة، سيطرت أمس الأربعاء، على حريق اندلع بمصنع مهجور.

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وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني؛ إن غرفة عمليات (911) تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع، مضيفًا أنه «على الفور جرى تحريك ‏فرق الإطفاء والإنقاذ والسلالم والمعدات المساندة. وبالوصول اتضح أن الحادث حريق في مصنع مهجور كان يستخدم لصناعة الثلج تبلغ مساحته 20 مترًا × 20 مترًا، يحتوي على خردوات وبعض المخلفات».

وأوضح العقيد القرني أنه تمت المباشرة من قبل الفرق واحتواء الحادث والسيطرة عليه وإخماده تمامًا، وكذلك القيام بعمليات التبريد والتأكد من عدم وجود أشخاص في الموقع، ولم تسجل حالات إصابات.

من جهة أخرى، أخمد مدني ينبع بمنطقة المدينة المنورة، أمس الأربعاء، حريقًا اندلع في مبنى سكني، نتج عنه احتجاز ثمانية أشخاص تم إخراجهم، وعلاج ست حالات في الموقع ونقل حالتين إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة.