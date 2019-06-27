السعودية تدين «هجمات العريش» وتتضامن مع مصر ضد الإرهاب

أعرب مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن المملكة تقدِّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مجددًا في الوقت نفسه تأكيد وقوف المملكة بجانب مصر وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل ضابط وستة جنود في هجمات على كمائن أمنية في شمال سيناء.

وقالت الداخلية -في بيان اطلعت عليه «عاجل»- إنَّ مجموعةً من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش؛ حيث تصدَّت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن مقتل ضابط وستة مجندين ومصرع أربعة من العناصر الإرهابية.

وأضافت أنه خلال المواجهات، انفجر في أحد الإرهابيين حزامٌ ناسفٌ كان يحمله، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، موضّحةً أنَّه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.