تنبيهات من «الأرصاد»: موجة حارة على 3 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عددًا من التنبيهات بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.
ولفتت الهيئة -بحسب التنبيهات التي اطلعت عليها «عاجل»- إلى تعرُّض منطقة مكة المكرمة (الجموم، والعاصمة المقدسة) لموجة حارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمستوى الرؤية؛ وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.
وصدر التنبيه نفسه إلى منطقة المدينة المنورة (ينبع)؛ وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً، وإلى المنطقة الشرقية (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية) من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت هيئة الأرصاد تقريرًا بشأن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس، توقعت فيه استمرار الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة المناخية تتأثر بها الأجزاء الشرقية من مناطق «الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية»، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وأضافت «الأرصاد» أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
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