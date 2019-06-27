كراني: تحرك محور الهواء الساخن نحو الداخل والشرقية و«اتقوا الشمس»

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الخميس، تحرك محور الهواء الساخن نحو الداخل والشرقية، مشيرًا إلى وصول درجات الحرارة إلى 47-50 درجة مئوية.

ولفت كراني إلى «فرصة تشكيلات من السحب وخلايا ممطرة على الجنوبية الغربية، تمتد شمالًا حتى منطقة مكة، مع استمرار تحرك محور الهواء الساخن إلى الداخلية وشرقها. ويمتد التأثير إلى الشرق والشمال بحرارة عظمى 47-50 درجة مئوية»، مشيرًا إلى أن أنه مع نهاية اليوم الخميس وفجر غد الجمعة، يبدأ الاعتدال على تبوك وشرقها، ناصحًا باتقاء أشعة الشمس.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أجواء شديدة الحرارة اليوم الخميس، على معظم المناطق، مضيفًا أن درجة الحرارة العظمى على مناطق الرياض ومكة والقصيم ستسجل 44-47 درجة مئوية، فيما تقترب العظمى شمال الشرقية والصمان والمدينة من 50 درجة مئوية، فيما تُراوِح درجة الحرارة العظمى على مناطق حائل والجوف والشمالية وتبوك ونجران وجازان بين 39 و44 درجة مئوية. أما المصائف فتُراوِح بين 25 و33 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الخميس- استمرار الطقس من حار إلى شديد الحرارة، تصحبه رياح نشطة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، وعلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. أما الخليج العربي فستكون حركة رياحه السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى مترين، وحالته خفيف الموج إلى متوسط.