«الشؤون البلدية»: 8 أهداف لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية بالباحة

أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، تأهيل المتنافسين على مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمنطقة ومدينة الباحة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة اطلعت «عاجل» على نسخة منه، أن المشروع يهدف إلى وضع خطة استراتيجية ورؤية لمنطقة الباحة وخطة استراتيجية لمدينة الباحة تتوافق مع أهداف وسياسات الاستراتيجية العمرانية الوطنية 2030.

وأضاف البيان أن هذه الاستراتيجية مبنيةٌ على التحديات والفرص والميزات النسبية؛ حيث تضمن تحقيق الاستدامة الحضرية لإيجاد مدن شاملة واقعية ومرنة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة لتلبية احتياجات السكان، والإنتاجية الاقتصادية العالية، وكفاءة تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها، وتحسين المشهد الحضري.

كما تهدف هذه الاستراتيجية -بحسب البيان- إلى تحقيق الإدارة الحضرية الفعالة، والصمود أمام التغيرات البيئية، بالإضافة إلى تكامل وترابط مدن وقرى المنطقة.