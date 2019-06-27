السعودية اليوم / أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامجاً تدريبياً بعنوان " الحوار في بيئة العمل "



واس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، البرنامج التدريبي " الحوار في بيئة العمل " لنحو 38 متدربا من مختلف القطاعات الحكومية، وذلك بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي تم تنفيذه خلال الفترة ما بين 20- 23 شوال 1440هـ بمدينة الرياض، وقدمه ثامر الصالح وحسن الجوني، العديد من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميته، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل ومعوقات الاتصال، وتم خلال البرنامج التطبيق العملي على المهارات والإستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراعات في بيئة العمل، والتمييز بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل.

ويسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال أكاديمية الحوار للتدريب إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار عن طريق البرامج التدريبية وورش العمل المتنوعة والندوات الحوارية وصناعة المبادرات وحلقات النقاش.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعدها وتقدمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.

// انتهى //

11:42ت م

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