السعودية اليوم / "حُسن الوفادة" يتصدر برامج تعليم عسير الصيفية



أبها 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددًا من البرامج لتفعيل مبادرة " حسن الوفادة " تحت شعار (مرحبًا ألف في عسير)، الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة أنهت في هذا الإطار تنفيذ جدارية في وسط أبها، على مساحة تقدر بـ 100 متر مربع عن "حسن الوفادة"، وذلك ضمن منظومة البرامج والفعاليات التي أقرتها لتفعيل شعار ( مرحبًا ألف في عسير ).

وأشار الجوني، إلى أنه يتم تنفيذ تفعيل المبادرة كذلك ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، وخدمة المستفيد وطلاب وطالبات الفصل الصيفي، ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية، بالإضافة إلى تفعيله في برنامج ( إجازتي 4 )، ( وتعليمكم ترفيه ) في المطار والأماكن العامة والمتنزهات والحدائق.

// انتهى //

11:33ت م

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