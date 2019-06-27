السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019



الدوادمي 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

دشن محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين أمس، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019, الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الدوادمي، بمشاركة عدة جهات حكومية، بحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الدوادمي المقدم سلطان بن ناصر بن سفران، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بالمكان مول.

وتجول المحافظ والحضور في المعرض التوعوي المصاحب للفعاليات الذي اشتمل على ركن خاص بالمخدرات للتعريف بأنواع المواد المخدرة والعلامات الدالة على التعاطي وطرق التعامل مع المدمن وطرق تقديم العلاج والرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة وشاشات عرض إلكترونية توضح أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، ويهدف المعرض لتوعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

ويهدف كذلك المعرض إلى الإسهام في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها الصحية، والاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع فيها.

// انتهى //

10:51ت م

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