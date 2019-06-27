السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران ترفع أكثر من 165 ألف متر مكعب من الأنقاض



نجران 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

رفعت أمانة منطقة نجران أكثر من 165.000 متر مكعب من الأنقاض، و 24.182 طناً من النفايات، من أحياء مدينة نجران والقرى التابعة لها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المكلف المهندس عبود بن مانع آل نصيب، أن برنامج رفع الأنقاض يأتي بتوجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التشوه البصري، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس حمد عيبان، مشيراً إلى مواصلة العمل حسب الجداول الزمنية لكل حي.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الأمانة وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمكان المخصص لها، لافتاً الانتباه إلى أنه سيطبق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق كل من يخالف ذلك.

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10:47ت م

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