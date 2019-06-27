اجتماعي/ جمعية البر بالسيح تطلق ملتقى الفتيات الخامس الأحد القادم



السيح 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

يطلق الفرع النسائي بجمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج الأحد القادم، "ملتقى الفتيات الخامس"، الذي يشتمل على برامج تطويرية لتنمية مهارات الفتيات.

ويهدف الملتقى الذي يقام بمقر مركز ميمونة بنت الحارث في حي النزهة شرقي السيح، إلى تنمية الحس القيادي لدى الفتيات وتعلم العديد من المهارات في عدة مجالات من خلال دورات وحلقات تدريبية تنفذها نخبة من المدربات المتخصصات.

وتهتم جمعية البر الخيرية بالسيح بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال تنمية مهارات مستفيديها عبر تدريبهم وتأهيلهم والاستغلال الأمثل لمهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم.

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10:21ت م

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