شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلتقي ولي العهد السعودي بعد غد في اليابان والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد غد السبت على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي، أن ترامب سيتناول الإفطار مع ولي العهد السعودي قبل اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضافت أن هذين الاجتماعين من أبرز الاجتماعات المرتقبة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا.