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أنظار العالم تتجه إلى مجموعة العشرين فماذا تعرف عنها؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتجه أنظار العالم يومي غد وبعد غد إلى أوساكا اليابانية حيث انطلاق فعاليات مجموعة العشرين G20 والتي تمثل أقوى اقتصادات على مستوى العالم، فيما يمثل المملكة خلال الفعاليات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
مجموعة العشرين هو منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية عالميًا، فيما تأسست عام 1999 على هامش قمة مجموعة البلدان الثمانية في واشنطن، وإنشاؤها جاء كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات.
وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي، وهم المملكة والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا.
وتمثل مجموعة العشرين نحو 66% من سكان العالم، و75% من التجارة الدولية، و80% من الاستثمارات العالمية، و85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
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