لقاء محمد بن سلمان بترامب على الإفطار أبرز أحداث قمة العشرين

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

استعرض المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين، والتي تنطلق غدًا الجمعة في مدينة أوساكا باليابان، مؤكدًا أن لقاءاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني شي جين بينغ ستكون هي الأبرز في جدوله.

إفطار مع ولي العهد

وحسب ما جاء في جدول الأعمال الذي استعرضه البيت الأبيض، فإن الاجتماعين من أكثر أحداث ترامب أهمية في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وقال جيدلي إن ترامب سيلتقي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت، في ثاني أيام قمة مجموعة العشرين، حيث سيجتمعان على وجبة الإفطار في تمام 8:15 صباحًا.

ومن المتوقع أن يستعرض الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص التوترات والتهديدات الأمنية التي تمثلها إيران في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدورها تؤثر على حركة التجارة العالمية بشكل عام، وإمدادات النفط على وجه الخصوص.

لقاء مصيري مع شي

وبعد الانتهاء من الإفطار مع ولي العهد، سيلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني في الساعة 11:30 صباحًا، وذلك لبحث السبل الممكنة لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة منذ العام الماضي.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضًا أمن الملاحة والحركة التجارية في مضيق هرمز، والذي تعتبره الصين من أهم الطرق التي تضمن استمرار تجارتها من الشرق الأوسط وإليها.

وعلى الرغم من ترتيب البيت الأبيض للعديد من اللقاءات للرئيس في قمة العشرين، من بينها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، فإن الاجتماع بولي العهد يظل هو الأهم على الإطلاق نظرًا للتوترات الجارية في الخليج العربي، إضافة إلى العلاقات الرائعة التي تجمع الأمير محمد بن سلمان بترامب.