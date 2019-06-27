شكرا لقرائتكم المدني محذرًا من أمطار الباحة: تستمر حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-27 المدني محذرًا من أمطار الباحة: تستمر حتى الثامنة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمندق، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من جهتها الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.









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