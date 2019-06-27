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انهيار واجهة مبنى سكني في القريات بدون إصابات
متابعات الخليج 365 - الجوف
باشر الدفاع المدني في القريات، صباح اليوم الخميس، بلاغًا عن انهيار واجهة مبنى سكني مكون من دورين.
وأكد الدفاع المدني أنه تم إخلاء ساكني المبنى، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات.
وبينت صورة انهيار واجهة المبنى، لكن لم يوضح المدني سبب الحادث.
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