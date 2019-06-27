انهيار واجهة مبنى سكني في القريات بدون إصابات

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - الجوف

باشر الدفاع المدني في القريات، صباح اليوم الخميس، بلاغًا عن انهيار واجهة مبنى سكني مكون من دورين.

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وأكد الدفاع المدني أنه تم إخلاء ساكني المبنى، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات.

وبينت صورة انهيار واجهة المبنى، لكن لم يوضح المدني سبب الحادث.