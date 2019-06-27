شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» تدعم تسجيل 100 طالب وطالبة في «موهبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

قامت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، بدعم تسجيل 60 طالباً و40 طالبة من طلاب إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية «عرعر» في برامج «موهبة» الإثرائية غير التفرغية، في مجالات: الطاقة، والطب، وتقنية المعلومات، والكيمياء، التي تستضيفها جامعة الحدود الشمالية هذا العام.

يأتي ذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة للموهبة والابداع «موهبة» وشركة «معادن»، التي تنص على دعم مبادرات «موهبة» في رعاية الموهوبين والموهوبات.

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وجرى اختيار المرشحين والمرشحات من بين 1000 طالب وطالبة، رشحتهم إدارة الموهوبين في إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، لدخول اختبارات ‏المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، بدعم من شركة معادن.

وزار فريق عمل من «موهبة» يضم ممثلين من إدارة البرامج الإثرائية وإدارة علاقات الشركاء مدينة عرعر، والتقى مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ورئيس البرنامج الإثرائي بجامعة الحدود الشمالية، بحضور مدير إدارة الموهوبين، لمناقشة أوجه التعاون لتحقيق التكامل في رعاية طلبة منطقة الحدود الشمالية.

كما جرى إقامة ملتقى تعريفي في جامعة الحدود الشمالية لطلبة عرعر الحاصلين على دعم شركة «معادن» للتسجيل في برامج «موهبة» الإثرائية هذا العام، للتعريف بالمؤسسة وأهدافها وبرامجها والفئات المستهدفة فيها من طلبة مدارس التعليم بالمنطقة، والتعريف بالبرامج غير التفرغية ونوعيتها ومجالاتها، ودورها في تطوير مهارات الطلبة الموهوبين والموهوبات، وصقل خبراتهم ضمن عددٍ من المسارات العلمية في مجالات الطاقة والبيئة والعلوم الطبية والحيوية والكيمياء، وتقنية المعلومات، إلى جانب حث الطلاب والطالبات المرشحين على التسجيل فيها.