شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشرقية» يدشن وحدة قسطرة وجراحة القلب بـ «حفر الباطن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمس، مشروع وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي بتكلفة إجمالية بلغت 13.208.362 ريالًا، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

وبعد الافتتاح باشر الطاقم الطبي إجراء ثلاث عمليات بالوحدة لعلاج انسداد شرايين القلب بواسطة القسطرة القلبية، وهي الأولى من نوعها في محافظة حفر الباطن، تكللت جميعها بالنجاح. ويمثل المشروع نقلة مهمة في الخدمات الصحية في المحافظة كونه الأول من نوعه، حيث تم الانتهاء من العمل على جاهزيته بكادر طبي مؤهل والوحدة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية بعد أن تم تركيب جهاز القسطرة والجراحة الذي يعد من أحدث أربعة أجهزة على مستوى المملكة، وذلك لإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية لأمراض شرايين القلب.

كما أطلق أمير المنطقة الشرقية النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة الطبية «عنايتي»، الذي يمثل نقلة نوعية ومهمة في الخدمة المقدمة لمراجعي الهيئة بصحة حفر الباطن، الذي يسهل التواصل الإلكتروني بين جميع أعضاء اللجنة الطبية والمرضى، وسيقوم البرنامج بإصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونيًا، بالإضافة إلى طلبات صرف النفقات ومتابعة جميع الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما يقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء تم من خلال النظام؛ لسهولة متابعة الطلب اختصارًا للوقت وتحقيقًا لإنجاز المعاملات في وقت وجيز.

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عقب ذلك افتتح أمير المنطقة مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية الذي يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الخدمات الصحية في حفر الباطن بتكلفة إجمالية بلغت 2.500.000 ريال حيث تم دعم المركز بأحدث الأجهزة المخبرية وآخر ما توصل إليه الطب الحديث، سيتم من خلاله الحد من إرسال العينات خارج المحافظة وسيسهم في إعطاء نتائج مخبرية دقيقة إلكترونيًا، ومربوطة بالجهات الحكومية المعنية خصوصًا فيما يتعلق بالمتقدمين على الوظائف. ثم زار الأمير سعود بن نايف عددًا من المرضى مقدمًا باقات من الورود، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وشملت المشاريع افتتاح مشروع السكن بمستشفى حفر الباطن المركزي بتكلفة بلغت 63.861.362 ريالاً لخدمة 720 نزيلًا من منسوبي الصحة بالمحافظة بعد أن اكتملت جاهزيتها، وتوقيع مذكرة تفاهم بين صحة حفر الباطن مع مجمع المكان مول التجاري تخصص من خلالها مرفق صحي يشمل عددًا من العيادات العامة بمساحة تبلغ 174 مترًا وتقدم خدماتها الصحية والتوعوية للمتسوقين.

من جهته، أوضح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي أن المشاريع ستسهم في تطوير الخدمات الصحية في المحافظة التي تشكل نقله نوعية في الخدمة المقدمة للمواطن في المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، لا سيما وحدة جراحة وقسطرة القلب والحد من سفر المواطنين من أبناء المحافظة وتكبدهم عناء السفر طلبًا للعلاج.

ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين، مقدمًا شكره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه وسمو محافظ حفر الباطن، على حرصهم ومتابعتهم الدائمة لتطوير جميع الخدمات الصحية في المحافظة المرتبطة ببرامج رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الصحة في حفر الباطن تضم 7 مستشفيات بمجموع 1000 سرير و 4 مراكز تخصصية، و 44 مركزًا صحيًا تقدم خدماتها على الوجه الأكمل سعيًا إلى رضى المستفيدين.