شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني القريات» يباشر حادث انهيار واجهة مبني سكني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القريات حادثة انهيار واجهة مبنى سكني في أحد أحياء المحافظة. وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي: «أن مدني القريات باشر حادث انهيار واجهة مبنى سكني مكون من دورين خال من السكان، عدا شقه سكنية بالدور الأرضي تم إخلائها وفصل التيار الكهربائي عنها، ولم ينتج عن الحادث ولله الحمد أية إصابات، مع تضرر مركبتين أمام المبنى، وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لتأمينه وتسليم الموقع للجهة المختصة».



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