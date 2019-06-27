مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع اتفاقية توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق استراتيجية صحية موحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ـ رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ـ وقع مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة و مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، اتفاقية تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك تتعلق بنشر التوعية الوقائية والعلاجية في المنطقة، وتوحيد جهود الدول الأعضاء لتحقيق استراتيجية صحية خليجية موحدة، والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، ونشر الوعي الصحي بين مواطني دول الخليج، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة علاقة تعاون.

وفِي تصريح صحافي بهذه المناسبة قدم الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل - المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون- شكره للأمير سلطان بن سلمان وجهوده الملموسة في خدمة قضايا الإعاقة ودعمه للبحوث العلمية التي تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنع الإعاقة قبل حدوثها ، مبيناً سعادته أن تعزيز هذا التعاون المشترك يأتي من خلال تحديد مجالات البحوث والدراسات وأولوياتها وتنفيذها من خلال الجهات المختصة لدى الطرفين وتبادل المشاورات بين الطرفين في التخطيط والتنفيذ للبحوث في مجالات الوقاية من الإعاقة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لبنود اتفاقية التعاون المبرمة.

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من جهتها أكدت الدكتورة علا أبو سكر – المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة على أن توجيهات الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز تشدد على أهمية ان يسعى المركز لمد جسور التعاون والتبادل البحثي مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والخليجي بهدف الاستفادة من التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في المجال الصحي و تبادل الخبرات العلمية والمهنية، والاصدارات، والمنشورات، والمعلومات ذات العلاقة بالاتفاقية. ولتحقيق ذلك لابد من تبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والمهتمين من الطرفين وإقامة المشاريع البحثية المشتركة، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وكافة الأنشطة التي من شأنها تطوير هذا التعاون المشترك.

واوضحت الدكتوره علا سكر ان مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة على استعداد كامل بتسخير كافة الامكانات البحثية والخبرات العلمية والعملية في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لنشر الوعي الصحي بين مواطني دول الخليج وتعزيز الدراسات والأبحاث الوقائية والعلاجية في المنطقة وتعزيز البرنامج التثقيفي والتوعوي بهدف نشر الوعي الصحي بين مواطني دول الخليج بتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تعزيز مقومات تنفيذ البرامج المشتركة بدول المجلس.

الجدير بالذكر أن مراسم توقيع اتفاقية التعاون تمت أمس بمقر المركز وحضور المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة د. علا أبو سكر، والمدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل بحضور الوفد المرافق ومسؤولي أقسام المركز. ووضعت الاتفاقية إطاراً لتعاون مشترك يتولى بموجبها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة، استناداً إلى خبرته العريضة وقدراته المتقدمة في هذا المجال