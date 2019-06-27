«حميدتي» يؤكد رفض العسكري السوداني رفض استقبال وفد قطري

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتي»، ما تردد سابقاً من أن المجلس رفض استقبال وفد قطري في العاصمة الخرطوم.

وأضاف حميدتي، في مقابلة نشرتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: «قطر، نحن أيضاً نعترف بأنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانياً لديهم وزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه».

وبحسب الموقع ذاته، فقد أوضح حميدتي أن «قناة الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعاً، لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع».

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