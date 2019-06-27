السعودية اليوم / محافظ يدمه يبحث سبل تعزيز خدمات وزارة التجارة بالمحافظة



نجران 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

ناقش محافظ يدمه موفق بن عبدالهادي العنزي مع مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران تركي راجح ال سليمان، احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها فيما يخص خدمات التجارة والاستثمار.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد أمس، بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الفرع لرجال وسيدات الأعمال وسبل تعزيزها، وحماية المستهلك من خلال عقد الندوات التي تساهم في توعيته وتعريفه بحقوقه، ومتابعة حركة الأسواق ومكافحة الغش التجاري، واستعراض الخدمات المُقدمة للمستفيدين من رواد الأعمال من الشباب من إصدار السجل التجاري واستقبال الطلبات بشكل إلكتروني، وتقييم الخدمات من خلال إحصائيات دقيقة.

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08:58ت م

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